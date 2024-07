Tutto pronto per la Red Bull Messina Crossing: fissata la data dell’impresa di Jaan Roose

L’attesa è stata lunga, ma Jaan Roose è pronto a cambiare la storia degli sport estremi. L’atleta estone affronterà la Red Bull Messina Crossing nella mattinata di mercoledì 10 luglio attraversando lo Stretto di Messina su una slackline di soli 1,9 millimetri. L’impresa, che verrà trasmessa in diretta su Canale 20 e in streaming sui siti di TGCom24 e SportMediaset, vedrà Roose percorrere i 3,6 chilometri fra Santa Trada (Villa San Giovanni) e Torre Faro (Messina) camminando a oltre duecento metri sul livello del mare. Fondamentali saranno le condizioni del vento, favorevole per il baltico attorno ai 7 nodi, e che consentiranno di partire dalla sponda calabra attorno alle 8.30 per una percorrenza calcolata attorno alle tre ore. Un appuntamento storico per il tre volte campione del mondo di slackline che è pronto a battere il record del mondo fissato a 2,7 chilometri, migliorandolo così di oltre un chilometro in uno dei punti più belli del Mediterraneo.