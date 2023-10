Trovato morto Jean Pellissier, ex azzurro di scialpinismo e skyrunning  

© facebook

Jean Pellissier, ex azzurro di skyrunning e scialpinismo, è stato trovato morto nella sua casa di Saint-Vincent. Si è tolto la vita a 51 anni. A scoprire venerdì il corpo è stato un amico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Tra i pionieri dello skyrunning in Valle d'Aosta, era tra gli organizzatori della Monte Zerbion Skyrace. Tra i suoi migliori piazzamenti nello skyrunning si segnalano i terzi posti ai campionati mondiali assoluti di Cervinia nel 1998 e, l'anno dopo, al circuito mondiale Skymarathon ad Aspen (Stati Uniti), oltre al record mondiale di scalata in velocità dell'Aconcagua (Argentina) nel 2000 e diversi primi posti in gare di rilievo internazionale.