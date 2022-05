Tolito al Juggle Padel: anche Cambiasso a scuola da lui

Tolito Aguirre è sbarcato al Juggle Padel. La giovane superstar dell'Apt, firmata Hirostar, è entrato a far parte del team del centro di Somma Lombardo ed è pronto a trasferirsi in Italia per continuare la sua carriera. Nel weekend ha dato spettacolo e i clienti con una clinic hanno potuto giocarci insieme. Ospite a sorpresa anche Esteban Cambiasso che si è recato al Juggle per una sfida con l'amico Tolito.

