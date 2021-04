Tokyo 2020, partito Governo: "Il Giappone potrebbe anche rinunciare ai Giochi"

Due alti funzionari del Partito Liberal Democratico al potere in Giappone hanno dichiarato che le Olimpiadi di Tokyo potrebbero ancora subire cambiamenti radicali. Uno ha detto che potrebbero essere cancellate e l'altro che potrebbe essere semplicemente senza pubblico. Queste ultime speculazioni arrivano a meno di 100 giorni dall'inizio programmato dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Toshihiro Nikai, segretario generale dell'LDP, ha affermato che la cancellazione è ancora un'opzione con i casi di coronavirus in aumento in tutto il paese. Taro Kono, ministro incaricato della campagna vaccinale in Giappone, ha a sua volta suggerito che anche se i Giochi dovessero svolgersi potrebbero essere senza pubblico. Il mese scorso gli organizzatori di Tokyo hanno hanno annunciato che non ci saranno tifosi provenienti dall'estero, mentre hanno sempre ribadito insieme al CIO che le Olimpiadi si faranno.

afp