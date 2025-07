Salute, sport e prevenzione: il 9 luglio convegno a Palazzo Reale verso Milano-Cortina 2026

Dottor Francesco Galli, CEO dell’IRCCS Ospedale San Raffaele: «L’Ospedale San Raffaele ha fortemente voluto questo evento perché crediamo in una visione integrata della salute e del benessere, in cui il paziente sia davvero al centro e in cui l’attività fisica rappresenti uno strumento essenziale di prevenzione e cura. Oggi il legame tra sport e medicina è supportato da solide evidenze scientifiche e può guidare concretamente la ricerca e l’innovazione clinica. I nostri professionisti sono da sempre impegnati nello sviluppo di una cultura sanitaria evoluta, capace di valorizzare l’esercizio fisico non solo come terapia, ma anche come leva fondamentale per una medicina più preventiva, personalizzata e sostenibile. In vista di Milano Cortina 2026, crediamo che iniziative come questa siano fondamentali per costruire una consapevolezza nel nostro Paese, fondata sulla promozione della salute attraverso il movimento e lo sport».