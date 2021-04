Tokyo 2020, le nuove regole per gli atleti: più test e meno quarantena

VERSO TOKYO 2020

Questa settimana il CIO pubblicherà il Playbook, intanto il Giappone è di nuovo in stato di emergenza Covid

Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo e il CIO sveleranno questa settimana nuovi piani per spiegare come i 15.400 atleti olimpici e paralimpici potranno gareggiare in Giappone nel mezzo di una pandemia. Il lancio della seconda edizione dei cosiddetti 'Playbooks', una sorta di guida del CIO per gli atleti, dovrebbe essere fatto proprio nel momento in cui Tokyo, Osaka e molte altre aree del Giappone sono state poste per la terza volta in stato di emergenza vista l'impennata di casi di coronavirus.

Anche il Giappone, che ha attribuito circa 10.000 decessi al Covid-19, è stato fin qui piuttosto lento con le vaccinazioni. Nei nuovi protocolli dovrebbero essere inseriti un aumento dei test giornalieri per gli atleti, mentre dovrebbe essere eliminato l'obbligo di quarantena di 14 giorni al momento dell'arrivo in Giappone. In questo modo gli atleti potranno allenarsi fin subito. I partecipanti ai Giochi saranno tenuti a rimanere all'interno di una 'bolla' composta dal Villaggio Olimpico sulla baia di Tokyo e da luoghi e aree di allenamento.

Secondo l'agenzia Kyodo News, che cita fonti anonime, gli atleti e il personale saranno testati due volte ogni 96 ore e saranno testati anche all'arrivo in Giappone. Il Playbook per gli atleti verrà aggiornato mercoledì, mentre quello per i media e gli altri sarà svelato venerdì. Un'edizione finale di tutti i Playbook sarà poi pubblicata a giugno.

