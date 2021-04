Tokyo 2020, Guida unico arbitro italiano di calcio tra quelli alle Olimpiadi

TOKYO 2020

L'ufficiale di gara azzurro tra i 99 selezionati dalla Fifa: si occuperà del VAR

Marco Guida come VAR è l'unico arbitro italiano inserito nella lista resa nota dalla FIFA in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Comitato Arbitri FIFA ha nominato in totale 99 ufficiali di gara (25 arbitri, 50 assistenti, 20 ufficiali video e quattro arbitri di supporto) da 51 Paesi per arbitrare i tornei olimpici maschile e femminile di calcio di Tokyo 2020. Getty Images

I tornei, che includeranno l'uso della tecnologia VAR per la prima volta in un evento olimpico, rappresentano per gli ufficiali di gara il prossimo importante passo sulla strada per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 e la Coppa del Mondo FIFA Femminile Australia e Nuova Zelanda 2023.