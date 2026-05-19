Superbike, prima vittoria di Aprilia nel Mondiale Sportbike
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Un fine settimana da assoluta protagonista su più fronti per Aprilia. Nel terzo round della Sportbike, in scena a Most, Matteo Vannucci e il team REVO-M2 hanno conquistato uno storico primo posto in Gara 1 al termine di una corsa condotta in testa dalla prima curva fino al traguardo.
Una vittoria che ha confermato l’ottimo feeling del pilota italiano in sella alla sua Aprilia RS 660 già visto nei primi turni del venerdì e che, insieme al solido quarto posto di Gara 2, consente a Vannucci di recuperare punti preziosi in classifica generale, che ora lo vede distante solo 5 lunghezze dal terzo posto.
Matteo Vannucci ha riportato Aprilia alla vittoria nel paddock del campionato Superbike, a 10 anni dall’ultimo successo di Leon Haslam nel 2016 in Gara 2 in Qatar con la Aprilia RSV4 RF. In quello stesso fine settimana, Aprilia firmò anche una doppietta con Jordi Torres vincitore di Gara 1, sempre in sella alla RSV4 RF.
Prestazioni di spicco per Aprilia anche nel MotoAmerica. Al Barber Motorsports Park, Hank Vossberg è stato l’assoluto dominatore del terzo round della Twins Cup, classe intermedia del campionato americano, firmando una spettacolare doppietta tra Gara 1 e Gara 2. Scattato dalla pole position, il quindicenne talento del team Robem Engineering ha conquistato due vittorie in solitaria, confermandosi estremamente veloce e competitivo in sella alla sua Aprilia RS 660 fin dalla prima sessione del venerdì. Grazie a questi risultati, Vossberg mantiene saldamente la leadership in classifica generale con 136 punti, con un vantaggio di ben 45 lunghezze sul primo degli inseguitori.
Oltre ai risultati di Vossberg, spicca l’ottimo piazzamento di Logan Cunnison in Gara 2: scattato dalla quarta posizione, il pilota del team Speed Demon Racing ha chiuso la gara della domenica al terzo posto, portando così un’altra Aprilia sul podio. Nel complesso, il round di Barber ha ribadito ancora una volta la grande solidità e competitività di Aprilia, capace di piazzare ben quattro RS 660 in top 10 al traguardo di Gara 1 e cinque in Gara 2.
Prosegue il momento positivo di Aprilia anche nel British Superbike. A Donington Park, Alfie Davidson è stato tra i protagonisti nel secondo round della classe Pirelli Sportbike del campionato inglese. Scattato dalla pole position, il giovane talento del team INCompetition ha conquistato una vittoria in Gara 1 e un ottimo secondo posto in Gara 2, a solo un centesimo dal vincitore.
Da sottolineare anche la prestazione di Harley McCabe (Fibre Tec Aprilia-By Mlav Racing), autore di due terzi posti in sella alla sua RS 660, che hanno consentito ad Aprilia di ottenere un doppio podio a Donington nel corso del weekend. Grazie a questi risultati, la classifica generale vede ora Davidson al comando con 17 punti di vantaggio proprio su McCabe.