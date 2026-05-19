Superbike, prima vittoria di Aprilia nel Mondiale Sportbike

Prestazioni di spicco per Aprilia anche nel MotoAmerica. Al Barber Motorsports Park, Hank Vossberg è stato l’assoluto dominatore del terzo round della Twins Cup, classe intermedia del campionato americano, firmando una spettacolare doppietta tra Gara 1 e Gara 2. Scattato dalla pole position, il quindicenne talento del team Robem Engineering ha conquistato due vittorie in solitaria, confermandosi estremamente veloce e competitivo in sella alla sua Aprilia RS 660 fin dalla prima sessione del venerdì. Grazie a questi risultati, Vossberg mantiene saldamente la leadership in classifica generale con 136 punti, con un vantaggio di ben 45 lunghezze sul primo degli inseguitori.