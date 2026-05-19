Il Giro d'Italia riparte con la crono Viareggio-Massa. Vingegaard vuole la maglia rosa

Quarantadue chilometri pianeggianti da Viareggio a Massa, quasi tutti rettilinei, da affrontare al massimo della velocità. Dopo il giorno di sosta, il Giro d'Italia riprende con una l'unica cronometro individuale prevista quest'anno dagli organizzatori e che per molti determinerà le proprie sorti per il resto della corsa rosa. Il grande favorito di tappa è Filippo Ganna, il più forte specialista al via su percorso ideale per lui: nessuna salita e velocità previste di 56-57 km/h. In corsa per la vittoria anche il suo compagno di squadra Magnus Sheffield. Ci si attende molto anche da Lorenzo Milesi, apparso in buona forma nelle ultime tappe. Tra gli uomini di classifica, occhio a Jonas Vingegaard. Il danese è reduce da due vittorie nelle ultime tre tappe ed è risalito fino al secondo posto nella classifica generale. "Non sono maglia rosa ma sono nella situazione in cui volevo essere a questo punto del Giro", ha detto domenica in vista della crono di Viareggio. E proprio la tappa toscana potrebbe aiutarlo a dare una bella scrollata in testa. Proveranno a resistere Afonso Eulalio che non vuole cedere la maglia di leader ed ha ancora due minuti di vantaggio su Vingegaard. Poi ci sono l'austriaco Felix Gall e Giulio Pellizzari. Il primo è al momento il più credibile rivale del danese: in salita ha dato prova di saper tenergli testa. L'italiano - che domenica ha avuto problemi di stomaco che lo hanno di fatto limitato - ha oltre due minuti e mezzo di ritardo da Vingegaard. Il giovane marchigiano era partito con grandi speranze che si spera ancora possa almeno in parte mantenere.

Guardando alla classifica generale attenzione anche all'olandese Thymen Arensman, sesto in classifica generale a cinque minuti da Eulalio e molto abile a cronometro. Il percorso è totalmente pianeggiante e quasi interamente rettilineo con due inversioni a U. La partenza è da viale di Tiglia a Viareggio; la prima inversione ad U è a Marina di Torre del Lago per percorrere a ritroso la strada dell'andata fino a Viareggio dove si entra nel lungomare. Si percorre poi la costiera della Versilia fino a Marina di Massa dove si svolta verso l'interno per raggiungere la seconda svolta a U in località Rinchiostra. La corsa, quindi, raggiunge nuovamente il lungomare, percorre 800 m per poi svoltare nuovamente verso l'interno e raggiungere l'arrivo. Gli ultimi chilometri hanno solo due curve.