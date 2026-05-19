F1, Pirelli annuncia le mescole per Montecarlo e Barcellona

Sarà invece di uno step più morbida rispetto all’anno scorso la selezione per il weekend in Catalogna. A Barcellona verranno infatti utilizzate le mescole C2 per la Hard, C3 per la Medium e C4 per la Soft. A differenza della gara precedente in calendario, l’autodromo spagnolo è molto severo sulle gomme sia per la sua conformazione, con molti curvoni veloci e percorrenze prolungate, sia per le temperature che favoriscono il degrado termico. Con una gamma quest’anno più consistente, la scelta ha quindi l’obiettivo di favorire un maggior numero di soste in gara.