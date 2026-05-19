F1, Pirelli annuncia le mescole per Montecarlo e Barcellona

19 Mag 2026 - 10:32
© Ufficio Stampa

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Pirelli ha comunicato oggi alle squadre la selezione delle mescole per i fine settimana nel Principato di Monaco e a Barcellona. Il tracciato di Montecarlo è la pista con la velocità media più bassa dell’intero calendario. La gara si snoda tra le strade della città, su un asfalto molto liscio che rende quasi nullo il degrado dei pneumatici. I sorpassi sono estremamente difficili a causa delle carreggiate molto strette, dove la precisione dei piloti è fondamentale per evitare impatti contro le barriere di protezione. Viene dunque confermato rispetto agli scorsi anni il tris più morbido della gamma: C3 per la Hard, C4 per la Medium e C5 per la Soft.

Sarà invece di uno step più morbida rispetto all’anno scorso la selezione per il weekend in Catalogna. A Barcellona verranno infatti utilizzate le mescole C2 per la Hard, C3 per la Medium e C4 per la Soft. A differenza della gara precedente in calendario, l’autodromo spagnolo è molto severo sulle gomme sia per la sua conformazione, con molti curvoni veloci e percorrenze prolungate, sia per le temperature che favoriscono il degrado termico. Con una gamma quest’anno più consistente, la scelta ha quindi l’obiettivo di favorire un maggior numero di soste in gara.

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