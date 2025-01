Tempo da lupi per le aquile di Eagle Team. Della Bordella: "Questa è la Patagonia!"

Matteo Della Bordella: Devo dire che negli ultimi giorni il tempo è stato davvero pessimo... Vento forte, tanta neve sulle montagne intorno a noi, un vero e proprio" treno di perturbazioni": una dopo l'altra. Le previsioni non sono granché promettenti per almeno un'altra decina di giorni, ma noi abbiamo tempo: tutto il mese di febbraio. Intanto sono in attesa dell'arrivo dei ragazzi: un paio di loro sono già da qualche giorno in Sudamerica, gli altri arriveranno nella serata di venerdì 31 gennaio, penso piuttosto provati dal lungo viaggio. Poi ... all'alba del primo giorno di febbraio faremo un primo meeting per riassumere il programma iniziale di noi dieci alpinisti. Abbiamo già previsto di dividerci in tre cordate: una avrà come tutor Massimo Faletti e sarà completata da Giacomo Meliffi e Marco Cordin, nella seconda ci saranno Luca Ducoli, Alessandra Prato e Silvia Loreggian come punto di riferimento. La terza sarà formata da Dario Eynard e Camilla Reggio, con me e Luca Schiera (diretto successore di Della Bordella alla guida dei "Ragni della Grignetta", ndr) come tutor. Abbiamo già le idee abbastanza chiare sui nostri obiettivi ma poi qui tutto - per tornare su quanto detto all'inizio - resta legato al meteo. È necessario adattarsi e stare pronti.