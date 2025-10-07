Taglio sportivo del legno, il World Championship 2025 a Milano

“Il mio obiettivo era arrivare al Mondiale, e ci sono riuscito. Con impegno e fatica durante tutta la stagione ho conquistato questo traguardo. Sento forte la pressione della Nazione, perché disputare un Mondiale in casa non è come farlo all’estero: davanti al nostro pubblico c’è quella spinta in più che ti motiva e ti accompagna in ogni gara” ha commentato Michel Perrin, il Campione italiano in carica, da anni colonna portante della nazionale italiana e che rappresenterà l’Italia anche all’Individual World Championship a Milano.