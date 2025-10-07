Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
24-25 ottobre

Taglio sportivo del legno, il World Championship 2025 a Milano

I migliori atleti si preparano per due spettacolari giornate di competizione firmata STIHL TIMBERSPORTS che decreteranno i nuovi campioni

07 Ott 2025 - 12:55
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Milano si prepara per fare da cornice allo STIHL TIMBERSPORTS World Championship 2025, il più prestigioso evento mondiale della disciplina del taglio sportivo del legno presentato ufficialmente in una conferenza stampa dedicata. Il circuito internazionale arriverà nel capoluogo lombardo il 24 e il 25 ottobre con la sua competizione di punta, che porterà il Paese al centro della scena sportiva internazionale.

La serata di presentazione dell’appuntamento internazionale ha visto la partecipazione sul palco dei vertici del brand, tra cui Massimo Gallo, Amministratore Delegato STIHL Italia, e degli atleti di rilievo del circuito STHIL TIMBERSPORTS, come il Campione italiano in carica Michel Perrin, che si batterà per conquistare il titolo di campione mondiale.

“Siamo qui perché vogliamo far conoscere questo sport in Italia: uno sport che mette in contatto con la natura e che trasmette valori autentici di fair play. Gli atleti competono con grande intensità, ma sempre nel rispetto reciproco, arrivando persino ad aiutarsi tra nazioni diverse per migliorare la tecnica. Qualcosa che non accade in nessun altro sport” ha dichiarato Massimo Gallo, Amministratore Delegato STIHL Italia. “Il World Championship 2025 arriva a Milano in un’edizione speciale che coincide con i 40 anni di storia di STIHL TIMBERSPORTS: un traguardo che rende questo appuntamento ancora più significativo. Non sarà solo un evento sportivo di livello mondiale, ma l’occasione per il pubblico italiano di scoprire da vicino una disciplina unica e appassionante, capace di coinvolgere e attirare sempre più persone.”

“Il mio obiettivo era arrivare al Mondiale, e ci sono riuscito. Con impegno e fatica durante tutta la stagione ho conquistato questo traguardo. Sento forte la pressione della Nazione, perché disputare un Mondiale in casa non è come farlo all’estero: davanti al nostro pubblico c’è quella spinta in più che ti motiva e ti accompagna in ogni gara” ha commentato Michel Perrin, il Campione italiano in carica, da anni colonna portante della nazionale italiana e che rappresenterà l’Italia anche all’Individual World Championship a Milano.

Il momento finale dell’evento è stato affidato alle dimostrazioni dal vivo da parte degli atleti, che hanno chiuso la serata in grande stile offrendo un assaggio dell’intensità che caratterizzerà la competizione mondiale di ottobre. Dal ritmo dell’Underhand Chop all’epicità dello Springboard, il pubblico ha potuto vivere da vicino l’anima adrenalinica, sperimentando anche in prima persona il Single Buck, una delle sfide più iconiche del circuito Stihl TIMBERSPORTS.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO
Il weekend di gare si terrà all’Allianz Cloud Arena venerdì 24 e sabato 25 ottobre, quando i migliori “Wood Heroes” del pianeta si sfideranno davanti a circa 3.000 spettatori al giorno. In gara sono attesi 120 atleti provenienti da 20 nazioni, pronti a contendersi il titolo in due giornate di pura azione e adrenalina. La giornata di venerdì 24 ottobre si aprirà con il Campionato del Mondo a Squadre con prove a eliminazione diretta in quattro discipline iconiche (Stock Saw, Single Buck, Underhand Chop e Standing Block Chop). I riflettori saranno puntati sugli australiani Chopperhoos, campioni in carica a caccia del decimo titolo mondiale e sulla nazionale italiana, pronta a emozionare il pubblico di casa.

La giornata di sabato 25 ottobre sarà dedicata alla Competizione individuale, che vedrà i 12 migliori atleti al mondo impegnati nelle sei prove del format STIHL TIMBERSPORTS (Stock Saw, Single Buck, Underhand Chop, Standing Block Chop, Springboard e Hot Saw) in una gara a punti suddivisa in 3 round.

Questa giornata conclusiva di competizioni vedrà sfidarsi i campioni nazionali provenienti da Australia, Stati Uniti, Canada e Nuova Zelanda e i migliori otto atleti europei, tra cui anche l’italiano Michel Perrin. Il campione in carica, l’americano Nate Hodges, difenderà il titolo conquistato nel 2024.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:28
Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

01:06
Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

02:50
DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

04:08
DICH SPORT IN COSTITUZIONE MIX DICH

"Lo Sport è un diritto"

00:24
DICH BONUCCI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Bonucci: "Un grande traguardo essere in Costituzione"

00:41
DICH ABODI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Abodi: "Solo insieme si cresce"

00:51
DICH LUCCHETTA SPORT E COSTITUZIONE DICH

Lucchetta: "Lo sport è inclusività"

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:30
LeBron si ritira? Prezzi alle stelle per l'ultima in casa dei Lakers
13:24
Tennis, Atp Shanghai: Rune ai quarti, Perricard ko in tre set
12:36
Abodi a Fieramilano, sopralluogo a pista speed skating e hockey
12:08
Tennis, Panatta: "Tornei prove di sopravvivenza, Sinner eviti tour de force"
11:29
F1, Hamilton: "Grazie per sostegno, Ferrari si rialzerà"