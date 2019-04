Su Mediaset Italia 2 sbarca "One Championship"

05/04/2019

Da venerdì 5 aprile, dalle ore 23.15, Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva i galà di One Championship, la più grande organizzazione di arti marziali del mondo. Il circuito di fighting conta più di 28 milioni di spettatori e ha più di 500 atleti iscritti, tra cui 123 campioni mondiali in diverse discipline di MMA. Mediaset seguirà ben diciannove tappe della competizione, che sbarcherà nelle più iconiche città asiatiche, partendo da Tokyo e passando da Manila, Pechino, Singapore, Jakarta e molte altre.



A intrattenere gli spettatori appassionati sarà una coppia inedita: Carlo Di Blasi, presidente della federazione italiana degli sport da combattimento Fight1, ideatore e promoter di Oktagon e Deus Ex Machina degli sport da combattimento Italiani, insieme a Dino Fuoco, maestro di Brasilian Jujitsu e MMA. Il primo grande appuntamento sarà One Championship: A New Era un evento memorabile che prevede quattro match valevoli per altrettanti titoli mondiali.