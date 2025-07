Wimbledon: dopo il caldo arriva la pioggia, slittano match terza giornata

Dopo il caldo anomalo delle prima due giornate a Wimbledon si torna alla tradizione: è arrivata la pioggia. Il programma della giornata rischia lo slittamento sui campi periferici, attualmente coperti da teloni per riparare l'erba dalla pioggia. Non dovrebbe subire variazioni, invece, il programma sul Campo Centrale e sul Campo numero 1 entrambi dotati di tetto retrattile. Oggi torna in campo lo spagnolo Carlos Alcaraz opposto all'inglese Oliver Tarvet, mentre per l'Italia sono in programma i match di Jasmine Paolini contro la russa Kamilla Rakhimova, di Luciano Darderi contro l'inglese Arthur Fery e di Mattia Bellucci contro il ceco Jiri Lehecka.