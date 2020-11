"Sport e Innovazione": il seminario che guarda al lungo periodo e al futuro

La Scuola dello Sport,in partnership con Trentino Sviluppo, organizzerà un seminario digitale intitolato “Sport e Innovazione” il 17 novembre. In questo webinar online di una giornata, si alterneranno idee e prospettive. Francesco Anesi, coordinatore scientifico del webinar e Ambassador di GSIC/Global Sport Innovation Centre powered by Microsoft, ha commentato: “Pensiamo a questo seminario come un momento di crescita per tutti i partecipanti. Mi sento come un direttore d’orchestra, perché abbiamo grandi interpreti del mondo dell’innovazione e grandi protagonisti/e del mondo dello sport. Abbiamo identificato leader che vogliono e possono condividere idee, prospettive e casi ed abbiamo ideato il webinar come una piattaforma di riflessione e dialogo comune. Spero molti curiosi si iscriveranno per capire e toccare con mano le potenzialità dell’innovazione per lo sport e dello sport per l’innovazione”.