Spirito Red Bull, Costa e Piffaretti in coro: "Ci aspettano nuove sfide"

Discipline diverse, ma lo stesso spirito per tutti. Ognuno con una storia da raccontare. Professionisti già affermati, ma con la fame del primo giorno. Fare qualcosa al di fuori del normale, la loro missione. Con un pizzico di sana follia. Creare e realizzare progetti impensabili. Dario Costa in primis. Pilota d’aerei, la sua professione. Colui che è riuscito ad attraversare un tunnel a bordo del suo velivolo, un prototipo. Era il settembre 2021 quando realizzava l’impresa da Guinnes in Turchia. Non l’unica della sua carriera. Un italiano che per Red Bull si è trasferito a Salisburgo e vive tra l’hangar e il cielo: “Mi alleno tutti i giorni, per volare a questi livelli serve una grande preparazione fisica e mentale. Mi divido tra la palestra, dove ho sviluppato programmi specifici per allenare la forza G, e le sessioni in volo. Mai lo stesso giorno insieme, alterno per non sforzare troppo il mio corpo”. Primo e unico italiano della storia ad aver vinto l’Oscar dell’aviazione: primati su primati. Con la voglia di non fermarsi mai: “Il prossimo progetto speciale? Top secret, ma ci sto lavorando…”. Lascia la suspance, ma l’incontro con gli altri atleti Red Bull è fonte di ispirazione. Così nascono idee nuove da proporre. L’unione che fa la forza, sport diversi che si incontrano.