Canottaggio, Assoluti: è tris di Fiamme Gialle e Fiamme Oro

Tre successi a testa per Fiamme Gialle e Fiamme Oro a Ravenna in occasione delle finali dei campionati italiani assoluti di Canottaggio disputati nel bacino della Standiana. Tante le sfide con protagonisti gli azzurri del gruppo olimpico, a due mesi e mezzo dai Mondiali in programma a Shanghai. Oggi nel singolo maschile, al termine di un finale di gara ricco di emozioni, Davide Mumolo (Fiamme Oro) prevale su Niels Torre (CS Carabinieri). Nel doppio maschile, intitolato a Gian Piero Galeazzi e al padre Rino, Gabriel Soares (partner azzurro di Torre in questa specialità) conquista il titolo italiano insieme a Marco Selva con i colori della Marina Militare. In campo femminile, nel doppio, attesa per la sfida tra Alice Codato e Laura Meriano, protagoniste tre settimane fa di uno storico successo in Coppa del Mondo nel due senza. Codato, insieme a Stefania Buttignon, conduce le Fiamme Oro al successo davanti al CS Carabinieri di Meriano e Stefania Gobbi. Il quattro senza delle Fiamme Oro, con Giovanni Codato, Davide Comini, Giuseppe Vicino e Matteo Della Valle, alza al cielo il primo trofeo "Giuseppe Moioli", intitolato allo storico campione olimpico di Londra 1948 scomparso lo scorso 5 maggio. Nel quattro di coppia, specialità in cui sono vicecampioni olimpici e oro nella specialità in Coppa del Mondo, i finanzieri Giacomo Gentili e Luca Rambaldi onorano la memoria del loro compagno Filippo Mondelli e dello storico comandante gialloverde Gaetano Bellantuono insieme a un altro argento olimpico del quattro, Luca Chiumento, e a Leonardo Tedoldi. A segno anche la barca femminile gialloverde, composta da Elisa Mondelli e Clara Guerra, insieme ad Alice Gnatta azzurra in otto a Parigi 2024, e alla campionessa olimpica di Tokyo 2020 nel doppio leggero Valentina Rodini. Fiamme Gialle d'oro anche nell'otto-trofeo Mario Bovo.