Rugby: Nazionale, convocato Ribaldi per Test Match contro Sudafrica

Iniziato a Port Elizabeth il raduno della Nazionale Italiana Maschile in vista del terzo ed ultimo impegno nel Tour Estivo 2025 in programma sabato 12 luglio alle 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena. Gli Azzurri hanno raggiunto la città che ospiterà il secondo Test Match contro il Sudafrica dopo quello giocato sabato 5 luglio a Pretoria dove gli Springboks hanno superato l'Italia 42-24. In vista dell'ultimo Test Match del Tour Estivo lo staff tecnico della Nazionale ha convocato Giampietro Ribaldi, tallonatore in forza alle Zebre. Il giocatore ha raggiunto il raduno azzurro e si allenerà con i compagni di squadra a partire dalla giornata odierna.