Spartan Race: a Taranto una corsa da gladiatori

Uno spettacolo di intensità fisica e tenuta mentale: la Spartan Race andata in scena a Taranto ha raccontato le sfide di uomini-gladiatori che hanno lottato contro i propri limite, le proprie paure. Uno stile di vita prima ancora di una corsa, anche perché per superare ostacoli come fuoco, pesi, arrampicate, filo spinato, fango ci vuole una preparazione che va al di là di quella di una "normale" competizione.