Skateboard: Sky Brown, volo spaventoso e cranio fratturato

SKATEBOARD

Se l'è vista davvero brutta la baby-campionessa di skateboard Sky Brown, la più giovane atleta qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'11enne è stata protagonista di una terrificante caduta durante l'allenamento. Trasportata d'urgenza in elichettore priva di conoscienza, l'11enne ha riportato fratture al cranio, si è rotta il polso e la mano sinistra. Il padre Stewart: "Abbiamo temuto per la sua vita, è fortunata a essere viva".

Dal letto dell'ospedale, la ragazzina ha tranquillizzato i fans e postato il video della terribile caduta. So che molte persone sono preoccupate per me, ma non preoccupatevi, sto bene - ha scritto su Instagram - Non vedo l'ora di tornare ancora più forte e ancora più dura. Grazie a tutti per avermi inviato il vostro amore, i messaggi e per supportarmi. Mi dispiace farvi preoccupare. Starò bene".

IL VIDEO DELLA CADUTA