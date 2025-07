Giro Women: Wiebes vince 3° tappa, Henderson rimane in maglia rosa

Lorena Wiebes aggiunge un altro tassello a una stagione straordinaria conquistando il suo tredicesimo successo nella Vezza d'Oglio-Trento, confermandosi come l'atleta più vincente del 2025. La campionessa europea, ben protetta da Barbara Guarischi e Lotte Kopecky, è riuscita ad evitare una caduta a 2500 metri dal traguardo - che ha coinvolto anche la Maglia Rosa Anna Henderson - e si è imposta in volata su Josie Nelson, con Kopecky a completare il podio dopo aver lanciato lo sprint. Alla vigilia del secondo arrivo in salita a Pianezze, Henderson conserva la leadership della generale con 13" su Marlen Reusser, che ha guadagnato 2" preziosi al traguardo volante di Cles, ed Elisa Longo Borghini terza a 31". La Cima Alfonsina Strada di questa edizione, il Passo del Tonale (1.883 m), ha visto transitare in testa Usoa Ostolaza, nuova leader della classifica dei GPM.