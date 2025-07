Mondiali, il Setterosa supera la Cina e centra l'accesso ai quarti di finale

Il Setterosa fatica, ma alla fine ha la meglio sulla Cina e centra così il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto femminile. In una sfida che ha sempre visto le azzurre in vantaggio nonostante il pressing asfissiante delle asiatiche, l'Italia si impone negli ottavi per 13-11 accedendo così alla sfida contro l'Ungheria, in programma nel pomeriggio di sabato 19 luglio.