Rugby, Mondiali U20: stadio Rovigo sold out per finale Nuova Zelanda-Sudafrica

La Federazione Italiana Rugby e World Rugby informano che rimane disponibile in prevendita, su federugby.ticketone.it, un limitato quantitativo di biglietti per il quinto e conclusivo turno del World Rugby U20 Championship di sabato 19 luglio allo Stadio 'Mario Battaglini' di Rovigo. Al prezzo di 20€ per la Tribuna Est e di 25€ per la Tribuna Ovest (ridotti U14 a 15€ e 20€) per l'impianto casa dei Campioni d'Italia in carica della Femi-CZ Rovigo sarà possibile vivere da vicino le emozioni dei tre incontri che chiuderanno l'edizione 2025 della rassegna iridata giovanile, portando in uno degli impianti simbolo del rugby italiano le future stelle del rugby internazionale. Il programma della giornata conclusiva vedrà gli Azzurrini di Roberto Santamaria affrontare alle 15.30 i pari età del Galles nella sfida per il settimo posto; alle 18.00 sfida tra i due Emisferi con Australia e Inghilterra a contendersi la quinta piazza; alle 20.30, sotto i riflettori del "Battaglini", la sfida per il titolo dei Campione del Mondo U20, nell'ennesima riproposizione di una delle rivalità più simboliche del rugby internazionale, quella tra il Sudafrica e la Nuova Zelanda. Maggiore disponibilità di biglietti a Calvisano, sede degli altri incontri della quinta e ultima giornata, con prezzi di 15€ per l'intero e di 10€ per il ridotto U14, dove il calendario prevede alle 15.30 Spagna v Irlanda per l'undicesimo posto, Francia v Argentina alle 18 per la medaglia di bronzo e Georgia v Scozia alle 20.30 per la nona piazza. I botteghini degli Stadi di Rovigo e Calvisano saranno aperti a partire dalle ore 13.30 di sabato.