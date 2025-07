Sci di fondo, CdM: undici azzurri in allenamento a Torsby

È tutto pronto per una nuova sessione di allenamento a Torsby, in Svezia, per la Nazionale di Coppa del mondo di fondo. Marcus Cramer ha infatti convocato undici atleti per la trasferta che prenderà avvio il 20 luglio per terminare il 3 agosto. Partiranno per il Nord Europa: Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Michael Hellweger, Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter e Federico Pellegrino, che però anticiperà il suo rientro al 27 luglio. Con la squadra ci saranno i tecnici Francois Ronc Cella, Perry Olsson e il fisioterapista Claudio Saba.