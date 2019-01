Sci, discesa Garmisch: Goggia-bis, un altro secondo posto

27/01/2019

La Kandahar di Garmisch non è una pista qualsiasi per Sofia Goggia. Non può esserlo. L'anno scorso la convinse che l'Olimpiade di PyeongChang era molto più di un sogno. Quest'anno, tre mesi dopo la frattura al perone della gamba destra, le regala due secondi posti consecutivi: uno nel SuperG di sabato, l'altro nella discesa libera di oggi. Per la bergamasca è il 24esimo podio in carriera in Coppa del Mondo. Per la verità, Goggia non scia in maniera perfetta: si sbilancia sul salto, poi finisce una volta lunga nella traiettoria. Chiude la prova in un crescendo rossiniano, ma si ha subito l'impressione che il tempo potrebbe essere battibile. E infatti, una solidissima Stephanie Venier fa al meglio il compitino. Non si prende rischi, fa bene quello che Goggia sbaglia, e supera l'azzurra di 25 centesimi. Per la 26enne austriaca è la prima vittoria in una gara di Coppa del Mondo. L'unica soddisfazione, tra l'altro, per l'Austria, perché le favorite Schmidhofer (leader di specialità) e Siebenhofer chiudono rispettivamente settima e decima. La 22enne tedesca Kira Wiedle occupa il terzo gradino del podio. È una gara segnata da cadute: la prima arriva subito, per fortuna Nicole Delago non subisce conseguenze. Stessa sorte per Federica Brignone, che gestisce male l'atterraggio sul salto e cade rovinosamente. Per fortuna l'incidente non ha conseguenze gravi, ma la prova è andata. Nadia Fanchini arriva sesta, mentre le altre italiane sono fuori dalla top 15.