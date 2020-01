Sci: SuperG Bansko: Shiffrin batte Bassino, cade la Brignone

SCI - SUPERG DONNE

Il SuperG di Coppa del mondo di sci di Bansko va a Mikaela Shiffrin, con l'Italia che raccoglie un nuovo podio: Marta Bassino è infatti seconda, a 29 centesimi dalla fuoriclasse americana. Completa il podio la svizzera Lara Gut-Behrami. Giornataccia per Federica Brignone, che cade in piena curva dopo essersi agganciata a un palo: era in vantaggio di 8 centesimi sulla rivale.

La pista Marc Girardelli di Basko si conferma decisamente complicata e, dopo aver regalato solo sorrisi allo sci azzurro nella discesa di sabato, stavolta il SuperG si conclude con uno spirito tutto diverso. Vero è che l'Italia si prende un altro podio grazie a una fantastica Marta Bassino, seconda a soli 29 centesimi dalla regina delle nevi Mikaela Shiffrin, ma tutte le attenzioni sono rivolte a una Federica Brignone che incappa in una giornata nata con le migliori premesse e finita contro le recinzioni a bordo pista. Grande delusione per la milanese trapiantata in Val d'Aosta, che aveva interpretato il tracciato nel migliore dei modi, resistendo nella parte alta ai tempi della rivale americana per poi attaccare nella ripidissima seconda metà. E infatti il suo iniziale ritardo si tramuta in un vantaggio di 8 centesimi che la rende favoritissima alla vittoria. Nel momento più inatteso, però, l'azzurra si impiglia a un palo e cade in maniera spettacolare ma fortunatamente non rovinosa. L'apprensione però c'è ed è palpabile, dato che Federica si rialza dando l'impressione di avere dolori a un braccio che nel culmine di una stagione come quella attuale potrebbero rappresentare un problema non da poco. Specie per un movimento che, dopo l'infortunio di Dominik Paris, si abbraccia proprio a lei per continuare a sognare.

I rimpianti aumentano vedendo anche dove chiude Petra Vlhova, l'altra grande rivale della dominante Shiffrin ma che nel finale compie un errore e chiude sesta a +1.13. Sul podio torna quindi Lara Gut-Behrami, il primo per lei in questa edizione della Coppa del Mondo: la svizzera chiude terza a 70 centesimi dalla vincitrice. Elena Curtoni, dopo il successo di ieri, si accontenta del settimo posto alle spalle di Vlhova dopo aver sbagliato già nel primo settore. Out anche Francesca Marsaglia (che a sua volta si incastra contro una porta, con qualche dolore a una mano, radiografia negativa) e una Nicol Delago mai a suo agio in queste giornate di gara a Bansko. Chiude invece 26esima Laura Pirovano.