Sci, discesa libera Lake Louise: prima vittoria per Ledecka, sesta Sofia Goggia  

SCI LAKE LOUISE

Ester Ledecka, un oro olimpico e due successi mondiali nello snowboard, trova il primo successo della sua carriera in Coppa del Mondo conquistando la discesa libera di Lake Louise in Canada al termine di una grandissima prova, chiusa in 1:31’87”. Alle sue spalle la svizzera Corinne Suter e l'austriaca Stephanie Venier. la migliore delle italiane invece è Sofia Goggia, sesta a 69 centesimi. Gara iniziata in ritardo a causa della neve e della nebbia che scendono in pista.

La gara rischia di essere rinviata per le difficili condizioni meteo, con neve e nebbia che rendono la visibilità un problema evidente. La situazione però migliora e allora si può ammirare e applaudire Ester Ledecka. Non solo perché per lei arriva la prima vittoria in Coppa del Mondo, ma perché lo sci non è la sua disciplina principale, vantando nello snowboard un oro olimpico e due successi mondiali. Insomma, si è di fronte a una fuoriclasse della neve che certo sfrutta un momento di visibilità in pista migliore rispetto ad altre atlete, ma poi ci mette tanto, tantissimo del proprio talento. Alle sue spalle, a poca distanza, ci sono la svizzera Suter a 35 centesimi e l’austriaca Venier a 45 centesimi. Le speranze italiane erano riposte in Sofia Goggia che però dissemina nel corso della sua prova tante piccole sbavature che la costringono a rimanere giù dal podio e a concludere al sesto posto, a 69 centesimi di ritardo dalla Ledecka. In top ten anche Nicol Delago, buona prova per lei, a chiudere le migliori dieci ecco Mikaela Shiffrin.