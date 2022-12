Sci, Coppa del Mondo: Sofia Goggia è eroica, trionfa nella discesa di St. Moritz

SCI

Dopo il secondo posto di venerdì, la bergamasca vince nonostante l'infortunio alla mano sinistra davanti a Stuhec e Weidle

Goggia, infortunata e vincente















© ansa 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Impresa di Sofia Goggia: la bergamasca, seconda nella giornata di venerdì, trionfa nella discesa di St. Moritz nonostante l'infortunio con vistosa fasciatura alla mano sinistra, firmando il tempo di 1'28"85 e anticipando la slovena Ilka Stuhec (+0"43), con la tedesca Kira Weidle a completare il podio (+0"52). Per la 30enne azzurra è la ventesima vittoria nella Coppa del Mondo (la quindicesima in questa specialità) e il podio numero 44.

Eroica, stoica, leggendaria: solo così si può definire Sofia Goggia, capace di vincere la discesa di St. Moritz nonostante l'infortunio rimediato nella prova di venerdì, conclusa con il secondo posto alle spalle di Elena Curtoni. La bergamasca sfodera una prestazione strepitosa, che le permette di vincere con quasi mezzo secondo di vantaggio su Ilka Stuhec e su Kira Weidle.

Nona a scendere sulla pista di St. Moritz, Sofia Goggia parte bene, ma è nella seconda parte della gara che la 30enne si rivela irraggiungibile: è la più veloce nel terzo e nel quarto settore e, nonostante qualche rischio di troppo, chiude in 1'28"85, rivelandosi l'unica in grado di scendere sotto l'1'29". Per la bergamasca è il successo numero 20 in Coppa del Mondo, il quindicesimo in discesa: battute la slovena Stuhec (+0"43) e la tedesca Weidle (+0"52).

L'Italia raccoglie anche la top 10 di Elena Curtoni, che arriva al traguardo con il tempo di 1'30"01. Nella classifica di specialità, Sofia Goggia è in fuga: sono 380 punti sui 400 a disposizione, con la seconda, la svizzera Corinne Suter, a 218. Nella generale, altro passo in avanti di Mikaela Shiffrin, che con il suo quarto posto sale a 475 punti, a +50 proprio sulla bergamasca che sogna la vetta.