Sci, Coppa del Mondo: Direz vince il gigante parallelo di Sestriere, Bassino batte Brignone in finalina

SCI - GIGANTE PARALLELO

La francese Clara Direz vince a sorpresa lo slalom gigante parallelo di Sestriere battendo in finale l'austriaca Elisa Moerzinger. Le due hanno sconfitto in semifinale le azzurre Marta Bassino e Federica Brignone, che hanno dovuto giocarsi il terzo posto (conquistato dalla piemontese) nella finalina tutta italiana. Quinta Sofia Goggia in una gara che ha visto escluse presto Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin.

Un format nuovo, almeno nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Ma le prestazioni delle italiane rimangono le stesse. Le azzurre non riescono a centrare il bersaglio grosso ma sono le più presenti nel gruppo e portano ben tre rappresentanti tra le prime cinque. Il gigante parallelo di Sestriere prevede sfide a due e una fase di qualificazione in cui passano le 32 con il miglior tempo. Poi la scrematura avviene secondo un tabellone tennistico: testa di serie numero 1 contro la numero 16, la 2 contro la 15, e così via. Scontri diretti, rapidi, con tempi intorno ai 22 secondi. Grandi sorprese già dai primi turni: Petra Vlhova fuori ai sedicesimi contro Aline Danioth (che agli ottavi si infortunerà al ginocchio), Mikaela Shiffrin eliminata agli ottavi da Clara Direz. Per le azzurre, Marta Bassino elimina Lara Gut-Behrami, Federica Brignone fa lo stesso contro Danioth. Avanti anche Sofia Goggia, straordinaria contro Wendy Holdener, mentre Laura Pirovano si arrende a Thea Stjernesund.

Nei quarti di finale il doppio scontro Italia-Norvegia viene agilmente conquistato dalle azzurre: Stjernesund viene battuta da Brignone (+0.48), Marta Bassino dà 24 centesimi a Kristin Lysdahl. Eliminata invece Sofia Goggia: Elisa Moerzinger sfrutta la cattiva partenza dell'azzurra e prevale di 14 centesimi. L'austriaca batte anche Federica Brignone in semifinale. Fa lo stesso la sorprendente Direz contro Bassino. Sarà finale tutta italiana, dunque. Sì, ma per il terzo posto: a vincere è Bassino (quarto podio stagionale), che rifila 25 centesimi a Brignone mentre Direz completa la sua giornata di gloria dominando la finale contro Moerzinger. Quinta Goggia, che batte di 37 centesimi Lysdahl.