Sci, Coppa del Mondo: Curtoni si arrende solo a Shiffrin, è seconda nel Super G di St Moritz  

SCI

L’azzurra distante appena 12 centesimi dall’americana, buon quinto posto per Sofia Goggia

© Getty Images Una straordinaria Elena Curtoni a St Moritz deve cedere il passo solo a un’imbattibile Mikaela Shiffrin nel SuperG di Coppa del Mondo: per l'azzurra è comunque primo posto nella classifica di specialità. Curtoni è seconda, distante appena 12 centesimi dall’americana col tempo di 1:13.74. Terza piazza per la francese Mirandoli. Bene anche Sofia Goggia, quinta a 20 centesimi dal podio dopo il miracoloso trionfo di ieri in discesa libera.

Elena Curtoni a un soffio dalla vittoria nel Super G di St Moritz, ma l’azzurra deve arrendersi solo allo strapotere di Mikaela Shiffrin. Appena 12 centesimi di distanza tra le due e la Curtoni ottiene un ottimo secondo posto col tempo di 1:13.74 che vale comunque la vetta della classifica di specialità in Coppa del Mondo. Splendida prova per Elena, sempre in spinta e a suo agio sui dossi, ma l’americana non sbaglia nulla e rafforza la prima posizione in classifica generale. Bene per l’Italia anche Sofia Goggia, reduce dall’impresa di ieri in discesa libera e brava ad arrivare quinta a 20 centesimi dal terzo gradino del podio, occupato dalla francese Mirandoli. Indietro le altre italiane, dall’11esimo posto di Federica Brignone a Marta Bassino che salta una porta e lascia la gara con più di un rimpianto.