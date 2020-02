Schiavone: "Mamma si è ammalata prima di me e mi dà forza"

"Non posso più giocare a tennis, non posso più correre. Non puoi più fare alcune cose. Inizia qualcosa di nuovo, impari nove cose della vita e di te. E' un nuovo cammino". Francesca Schiavone racconta la sua nuova esistenza dopo la lotta contro il tumore. "A mamma è successo un anno prima, mi ha insegnato tanto e ha un coraggio incredibile - ha detto l'ex tennista - A volte ti senti a terra poi però in qualche modo, da sola, con l'aiuto degli altri, dei dottori e degli infermieri, trovi la forza per rialzarti".