Scherma, Mondiali: l'ucraina Kharlan batte la russa Smirnova ma non le stringe mano

La campionessa ucraina Olga Kharlan ha battuto per 15-7 la russa Anna Smirnova nel tabellone 64 di sciabola femminile ai Mondiali di scherma di Milano. Al termine dell'assalto l'atleta russa ha cercato la stretta di mano della rivale ucraina, che invece ha solo effettuato un tocco di sciabola, possibilità prevista peraltro dal protocollo Covid della Fie. A quel punto Smirnova è rimasta in pedana per 45' seduta su una sedia in forma di protesta per il mancato saluto. Il regolamento prevede la squalifica in caso di mancato saluto al termine dell'incontro. In corso ci sono le valutazioni da parte della FIE, la federazione internazionale, sul ricorso: in particolare, la valutazione è se sia stato o meno un mancato saluto volontario. Intanto la Kharlova è stata inserita nei sedicesimi contro la bulgara Yoana Ilieva.