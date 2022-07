Mondiali Scherma: Tommaso Marini a un soffio dall’impresa, è medaglia d’argento nel fioretto 

SCHERMA

L’azzurro cede in finale solo all’ultima stoccata contro il campione francese Lefort



© ansa Ancora una medaglia per l’Italia. Dopo il bronzo di Rossella Fiamingo e l’argento di Arianna Errigo, ai Campionati Mondiali di scherma a Il Cairo arriva un argento nel fioretto maschile. Tommaso Marini chiude il torneo individuale al secondo posto contro il campione del mondo francese Enzo Lefort (15-14) e riporta l’Italia del fioretto sul podio dopo il vuoto del 2019. Male gli altri azzurri che escono agli ottavi e quarti di finale.

Arriva un’altra medaglia per l’Italia nelle gare individuali dei Mondiali di Scherma. Un argento che vale come un oro nel fioretto per Tommaso Marini, che in finale perde all’ultimo assalto soltanto 15-14 contro il campione del mondo del 2019 Enzo Lefort. Per il giovane fiorettista azzurro un traguardo importante che conferma il suo grande momento di crescita. In questa stagione Marini, tesserato per le Fiamme Oro, ha già ottenuto due vittorie in Coppa del Mondo: la prima a Belgrado e la seconda a Incheon (Corea). Poi un terzo posto a Plovdiv, in Bulgaria, e un argento negli ultimi campionati europei di Antalya. Un bel percorso anche oggi, a Il Cairo, quello del marchigiano classe 2000. Dopo aver superato Yi Tung Chen, Meinhardt, Servello e Abouelkassem nei primi turni, anche in semifinale Tommaso parte molto bene e riesce a fare breccia nella difesa di Cheung Ka Long. L’azzurro prende il largo e si porta sul 10-5 respingendo, momentaneamente, il rientro dell’hongkonghese. Le ultime stoccate sono al cardiopalma e l’italiano batte il campione olimpico per 15-12. La finale contro il francese campione mondiale finisce invece col punteggio di 15-14 in favore di Lefort, che parte subito bene e fugge via prendendosi fino a cinque stoccate di margine. Ma è bravo Marini a recuperare e portarsi sul 10-10. Nel finale si arriva al 14 pari dopo una strepitosa rimonta di Marini, ma nel momento clou Lefort chiude mettendosi al collo la medaglia d’oro. L’Italia domani scenderà nuovamente in pedana per le gare di squadra di sciabola maschile e spada femminile. Entrambe sono approdate ai quarti di finale e lotteranno per portarsi a casa una medaglia.

