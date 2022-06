Scherma: Europei, Italia d'oro nel fioretto a squadre uomini

SCHERMA

Dopo l'oro del fioretto donne, arriva anche quello della squadra maschile: battuta in finale la Francia per 45-38.

Dopo l'oro nel fioretto a squadre femminile, ai Campionati Europei di scherma in corso ad Antalya (Turchia) arriva la medaglia più preziosa anche nel fioretto a squadre uomini. In finale la squadra formata dai fiorettisti Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi ha superato il team della Francia con il punteggio di 45-38, laurendosi campione d'Europa dieci anni dopo (Legnano 2012), ripetendo a squadre la grande prova dell'individuale con l'oro di Garozzo, l'argento di Marini, il bronzo di Avola, che oggi ha lasciato spazio a Bianchi e il posto nella top8 anche per Foconi.

. © Ansa

I ragazzi del ct Stefano Cerioni hanno ribadito i risultati eccellenti della Coppa del Mondo, che li hanno visti vincere tre prove su quattro in stagione. Gli azzurri hanno prima battuto 45-14 la Turchia, poi 45-33 la Gran Bretagna e 45-19 la Spagna.



Medaglia d'argento per l'Italia nella spada femminile. La squadra azzurra formata da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola è stata dominata in finale dal team della Francia che si porta a casa l'oro con il punteggio di 43-30. Contro le transalpine le azzurre hanno dovuto fare a meno di Alberta Santuccio, che si è fermata per il riacutizzarsi di un problema fisico che l'ha tenuta ferma e sono state in partita per metà dell'assalto, quando poi le avversarie hanno preso il largo e nulla ha potuto Fiamingo in ultima frazione, che pure ha messo ha segno 14 stoccate. Le ragazze del ct Dario Chiadò in precedenza avevano vinto il primo assalto contro la Finlandia 45-24, poi avevano superato 45-36 la Germania e, in semifinale, avevano avuto la meglio sulla Svizzera 45-32.