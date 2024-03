Scacchi: clamoroso, un bambino di 10 anni batte il numero 1 al mondo Carlsen

© Getty Images

Clamoroso nel mondo degli scacchi. Un bambino argentino di 10 anni, Faustino Oro, ha battuto il numero 1 al mondo Magnus Carlsen al "Bullet Bral 2024", una competizione di scacchi aperta, con partite ultraveloci giocate online in cui ogni giocatore ha un totale di un minuto per muovere le proprie pedine e cercare di battere il proprio rivale. Il 'Messi degli scacchi' ha costretto all'abbandono il fenomeno norvegese in 48 mosse in meno di 60 secondi. "Ho battuto Carlsen… Sono davvero molto contento - ha commentato il ragazzino - È stata una grande gioia per me perché non avevo mai giocato contro di lui".