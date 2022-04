Sardegna, Lago di Garda e Golfo dell’Isola: le tre perle di Swimtheisland 2022  

NUOTO IN ACQUE LIBERE

Nel programma del circuito anche uno stage che offre conigli tecnici e tattici per avvicinarsi alla pratica agonistica del nuoto outdoor.

Tre fine settimana di nuoto in acque libere in tre località dalla bellezza mozzafiato: dal cristallino mare di San Teodoro, in provincia di Sassari, alle placide acque del Lago di Garda che fanno da sfondo al Castello Scaligero di Sirmione, nel bresciano, fino a quelle incontaminate del Golfo dell’Isola savonese, a Spotorno. Ideato da TriO Events e sostenuto da Jaked con la partnership delle amministrazioni territoriali, Swimtheisland è molto più di un circuito di nuoto outdoor ed è in grado di offrire - a tutte le fasce di età e livelli di preparazione - un mix di competizione, turismo e divertimento. Swimtheisland

San Teodoro-Sardegna, Sirmione-Lago di Garda, Spotorno-Golfo dell’Isola. Il giro d’Italia (a nuoto!) in poco meno di quattro mesi: dalla seconda metà di maggio ai primi di ottobre, passando per il primo fine settimana dell’estate. Tre appuntamenti da preparare con cura e da vivere all’insegna della competizione outdoor. Novità dell’edizione 2022, la Swimtheisland Academy, in programma nei giorni della tappa finale del circuito.

Swimtheisland

21-22 MAGGIO: A SAN TEODORO NUOVA PARTENZA DALLA SPIAGGIA LA CINTA

Novità per la seconda edizione della gara, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di San Teodoro, che si sposterà sulla spiaggia La Cinta, di fronte Alla quale si erge l’imponente Area Naturale Marina Protetta Tavolara-Punta Coda Cavallo. Questo arco di sabbia finissima lungo cinque chilometri - tra i simboli della costa nord-orientale e dell’intera regione - degrada dolcemente in un mare azzurro e limpido, con dune ricoperte da ginepri secolari in uno dei contesti naturalistici più belli del Mediterraneo.

Sabato 21 maggio si partirà con la Sprint Challenge (800 metri), strutturata in un turno di qualificazione e una finale, seguita dal Family/Team Event (800), composti da due o tre membri, e dalla staffetta MWM (Man-Woman-Man) Relay (800). Il programma continuerà con la Short Swim (1800 metri), valida anche per i partecipanti alla Combined, per concludersi questa volta al tramonto con la Sunset Swim (1100), nuotata non competitiva verso il promontorio di Puntaldìa. Domenica 22 maggio, invece, dopo lo svolgimento di Classic (3200 metri) e Long Swim (6000), le premiazioni comprendenti il podio della Combined Swim, combinata di Short nella giornata di sabato e Classic domenica.

Swimtheisland

25-26 GIUGNO: A SIRMIONE AL COSPETTO DEL CASTELLO SCALIGERO

Con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comune di Sirmione, sabato 25 giugno saranno i giovanissimi di KID’sTHEISLAND ad aprire le danze su tracciati di 100 metri (6-7 anni), 200 metri (8-9 anni) e 400 metri (10-12 anni). Verrà poi il momento delle squadre del Family/Team Event (800 metri) e della MWM Relay (800) per arrivare alla Short Swim (1800) con lo spettacolare passaggio sotto al ponte levatoio dell’iconico Castello Scaligero. La magica atmosfera culminerà con la Sunset Swim (1500): dalla spiaggia Giamaica in punta alla penisola di Sirmione, le Grotte di Catullo - resti di una suntuosa villa romana tra le più estese del nord Italia - faranno da sfondo ad un’indimenticabile nuotata al tramonto verso il centro storico dove brindare insieme al Pirlo Party.

Domenica 26 giugno spazio all’intensa Classic Swim (3200 metri) con un percorso stupendo che prevede il periplo della penisola di Sirmione, dal lungolago Diaz all’incantevole Spiaggia del Prete con i suoi ciottoli bianchi, incorniciata dalle mura del Castello. Infine, per la prima volta, sarà disputata anche la Combined Swim, con la somma dei punteggi acquisti nella Short di sabato e nella Classic di domenica.

Swimtheisland

01-02 OTTOBRE: IN LIGURIA ESORDIO DELLA SUPER COMBINED SWIM

La tappa finale del circuito avrà luogo presso il Golfo dell’Isola nell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi. Sabato 1. ottobre si svolgeranno le sfide sugli 800 metri con la Sprint Challenge, il Family Team Event e la MWM Relay. Scenderanno a seguire in campo i più piccoli con KID’sTHEISLAND sulle stesse distanze proposte a Sirmione, infine la Short Swim (1800 metri).

All’alba di domenica 2 ottobre sarà la volta dell’affascinante Sunrise Swim (1100 metri) e, in successione, della Classic Swim (3500), che porterà gli swimmer a doppiare gli scogli dei Predani con un giro completo dell’isola. Alcuni atleti affronteranno poi la Long Swim (6000), effettuando un primo giro sul percorso della Classic e un secondo giro con ulteriore periplo dell’isola. Le premiazioni coinvolgeranno anche i vincitori della Combined Swim, combinata in due giorni distinti di Short e Classic, e della Super Combined Swim, unione di Classic e Long da disputare nella stessa giornata. Una proposta nuova per gli amanti dell’endurance, ai quali andrà una medaglia limited edition per celebrare l’eroica impresa.

Swimtheisland

Quest’ultimo appuntamento sarà preceduto da Swimtheisland Academy, in programma dal 28 settembre al 2 ottobre. I training days guidati da Simone Menoni, ex Nazionale di fondo e allenatore più volte convocato con la Nazionale Italiana Giovanile Open Water, e Matteo Furlan, campione della Nazionale Italiana, intendono offrire consigli tecnici e tattici con cui approcciarsi al meglio alle gare e al nuoto outdoor.

Per informazioni e iscrizioni www.sharetheroad.it

Le iscrizioni alle singole prove sono già aperte su www.swimtheisland.com