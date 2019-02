Rugby, Sei Nazioni: l’Irlanda passa all’Olimpico, Italia battuta 26-16

24/02/2019

Gli Azzurri sono costretti a difendersi ma tengono bene in mischia grazie a Tebaldi che esce da una situazione complicata. Al 12’, però, arriva la meta irlandese con Roux sul palo; attacco di oltre 20 fasi per gli ospiti e l’Italia alla fine deve arrendersi. Sixton non sbaglia la trasformazione. 0-7. Al 20’ i padroni di casa accorciano le distanze con una punizione di Allan da posizione favorevole, ma appena un minuto più tardi un clamoroso errore in ripartenza di Campagnaro, che non gestisce l’ovale, permette a Stockdale in solitaria di lanciarsi in meta. Sixton non trasforma. 3-12. Grave abbaglio quello dell’Italia, che però si riscatta immediatamente. Al 25’ Allan mette a segno un’altra punizione e poco dopo la mezz’ora si avvicina ulteriormente: Hayward guadagna in solitaria 30 metri e arriva vicino alla linea di meta. Poi un paio di passaggi sull’esterno e il salto d’uomo verso destra a Padovani, che può schiacciare in solitaria l’11-12. Allan non trasforma, ma i Verdi sembrano in grande difficoltà. Tant’è che al 38’ un eccezionale Tebaldi recupera palla e si lancia, sul suo calcio lungo Morisi e Padovani riescono ad arrivare sulla linea di meta; cambio campo sulla sinistra, Mbandà non ci arriva, ma Morisi sì. E schiaccia. Sorpasso Azzurro alla fine di uno spettacolare primo tempo. 16-12.



Nella ripresa l’Irlanda reagisce molto bene e dimostra sul campo la propria superiorità tecnica, crescendo sulla distanza. Dopo un fuorigioco dubbio fischiato a Lovotti, gli ospiti vanno a marcare al 50’ la loro terza meta, con Earls che mette a terra dopo diverse fasi offensive. Murray trasforma il 16-19. Al 62’ l’Italia si salva su un clamoroso errore di Earls che, in volata solitaria, viene chiuso da Padovani e Hayward, ma deve cedere 5 minuti più tardi sulla schiacciata di Murray che porta a 10 il vantaggio irlandese. 16-26. Nel finale Mckinley sbaglia la punizione che poteva regalare all’Italia il punto di bonus. Ventesima sconfitta consecutiva azzurra nel Sei Nazioni. La prossima sfida andrà in scena il 9 marzo contro l’Inghilterra a Twickenham.