United Rugby Championship: Uragano Munster sulle Zebre, azzurri a zero vittorie

United Rugby Championship

A Parma gli irlandesi sotterrano 34-17 la franchigia italiana che resta all’ultimo posto in classifica

Non riescono ancora le Zebre a ottenere la prima vittoria nello United Rugby Championship, nonostante il cambio in panchina con l’esonero a inizio mese di Bradley e l’avvento del duo Roselli-Bergamaschi: la franchigia con sede a Parma non cambia di passo e cade in casa anche contro il Munster, 34-17 il punteggio che non lascia scampo agli azzurri ultimissimi in classifica con appena un punto. Per gli irlandesi invece sesta vittoria in otto partite e zona playoff salda. Gli ospiti partono fortissimo e dominano il primo tempo mettendo a segno tre mete in diciotto minuti tra il 18’ e il 36’: sono Crowley, Goggin e Wycherley ad andare a segno, con le due trasformazioni di Flannery e il calcio di punizione ancora di Crowley a siglare il perentorio parziale di 22 a 0. Nel finale di frazione, arriva però lo scatto d’orgoglio delle Zebre che vanno in meta con Cronje e poi trasformano con O’Malley regalando un nuovo volto al match. In avvio di ripresa, sempre O’Malley piazza tra i pali un calcio di punizione e i padroni di casa entrano finalmente nella partita. E’ solo un sussulto, però, perché al 66’ la meta di Wycherley e la trasformazione di Flannery ristabiliscono le gerarchie, infine la meta di Barron al 72’ mette di fatto la parola fine all’incontro. A tempo scaduto, la meta di Laloifi e la trasformazione di Rizzi addolciscono appena la sconfitta per le Zebre.