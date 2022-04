United Rugby Championship: il Benetton dura un tempo, rimonta Bulls su Treviso

rugby

Sesta sconfitta di fila per la squadra azzurra che cade 46-29 a Pretoria dopo un ottimo avvio di partita

Prosegue la striscia negativa di Benetton Treviso nello United Rugby Championship. Gli azzurri cadono 46-29 a Pretoria contro i Bulls e incappano così nella sesta sconfitta consecutiva, mentre la squadra sudafricana ottiene una vittoria preziosa in chiave playoff. Treviso illude giocando un grande primo tempo e con un avvio di partita infuocato, nella ripresa però arriva la rabbiosa reazione dei Bulls (sei mete totali per loro). instagram

Sesta sconfitta di fila per Benetton Treviso nello United Rugby Championship: a Pretoria gli azzurri prima illudono, poi si arrendono 46-29 ai padroni di casa dei Bulls. Avvio sprint del Benetton che infiamma subito la partita con una meta (Menoncello), una trasformazione e due punizioni sempre di Rhyno Smith dopo appena diciotto minuti. Inizio spumeggiante per gli italiani, la squadra di casa deve aspettare il 24’ per mettere a referto i primi punti con la meta di Brink. Al 31’ ancora il piede caldo di Smith trasforma la punizione che sembra ipotecare il primo tempo, ma proprio nei secondi finali l’ingenua difesa di Treviso si fa infilare dalla meta di Arendse, con conseguente trasformazione, che accorcia le distanze e regala alla partita un secondo tempo diverso.

Pur aprendosi con la punizione di Smith dopo quattro minuti, la ripresa vede infatti la reazione dei Bulls con altre due mete al 48’ e 58’ di Arendse e Coetzee sempre seguite dal calcio vincente di Chris Smith (omonimo del numero 15 trevigiano). I sudafricani scappano a +10 mentre il Benetton, dopo un primo tempo molto dispendioso e giocato a ritmi altissimi, piano piano di scioglie nel caldo di Pretoria. Un’altra punizione dello Smith trevigiano accorcia le distanze, ma è solo un’illusione e l’espulsione di Cannone a otto minuti dalla fine chiude di fatto il match. Al 74’ arriva la meta casalinga di Moodie, al 77’ ancora Menoncello rende meno amaro il risultato con la seconda meta veneta, Matanzima infierisce con la sesta meta sudafricana allo scadere che mette sul tabellone un risultato bugiardo.