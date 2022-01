United Rugby Championship: Benetton fermata a Newport dai Dragons

United Rugby Championship

Treviso non va oltre il 13-13 contro i gallesi fallendo una trasformazione nel finale e centrando il primo pareggio nella competizione

Primo pareggio nell'United Rugby Championship per la Benetton Treviso. Al Rodney Parade di Newport, infatti, i veneti non vanno oltre il 13-13 in casa dei Dragons: un risultato caratterizzato da tanti rimpianti, visto il 10-3 di vantaggio a fine primo tempo e la trasformazione fallita, proprio a tempo scaduto, dallo specialista Albornoz. Solo due le mete di serata, realizzate per gli ospiti da Els e per i gallesi da Moriarty.

Un 13-13 che non può non lasciare rimpianti quello che la Benetton Treviso raccoglie a Newport in casa dei Dragons: a fine primo tempo, infatti, i veneti sono in vantaggio per 10-3 grazie alla meta trovata da Els poco dopo la metà di frazione e le due realizzazioni a palla ferma di Albornoz, mentre i gallesi si sbloccano solo nel finale con il calcio di Davies che cancella lo 0 alla voce punti dei padroni di casa. Nel secondo tempo, però, Moriarty approfitta degli errori della difesa ospite e trova subito la meta, con Davies che completa con la trasformazione: 10-10. Il resto lo fanno le due punizioni dei due specialisti: Davies per i Dragons e Albornoz, che proprio allo scadere, dopo l'espulsione di Dee, fallisce però il calcio della possibile vittoria. Arriva così un pareggio che lascia l'amaro in bocca alla Benetton Treviso, ora sesta in classifica a quota 23 punti contro gli 11 dei gallesi.