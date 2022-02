United Rugby Championship: Benetton cade in casa, passano gli Sharks

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP

La squadra di Treviso viene sconfitta 29-7 dai sudafricani: secondo ko di fila per i biancoverdi

Dopo la sconfitta di ieri delle Zebre, anche oggi vince la squadra sudafricana nella doppia sfida tra Italia e Sud Africa dello United Rugby Championship: il Benetton cade in casa contro gli Sharks col punteggio di 29-7 e incappa nella seconda sconfitta consecutiva perdendo così l’occasione di proiettarsi in zona playoff. Unica meta italiana di Wegner dopo un primo tempo dominato dagli avversari, che infilano il secondo successo di fila.

Sconfitta del Benetton Treviso nello United Rugby Championship e, dopo il ko di ieri delle Zebre, si conclude per 2-0 a favore del Sud Africa la doppia sfida con l’Italia di questo fine settimana della palla ovale. Gli azzurri incappano nel secondo ko di fila e perdono l’occasione di entrare in zona playoff, dove invece si avvicinano proprio gli Sharks, oggi vincitori 29-7 a Treviso. Primo tempo senza storia dove il Benetton compromette già la partita: passano appena sette minuti e Van Heerden va in meta con la trasformazione di Bosch.

Fassi va di nuovo in meta al 26’, poi nel finale ancora meta di Buthelezi: entrambe seguite dalle trasformazioni dell’infallibile Bosch. Partita ipotecata per gli Sharks, a metà ripresa arriva lo scatto d’orgoglio del Benetton con la meta di Wegner e la trasformazione di Albornoz, ma nei minuti finali la punizione del solito Bosch e l’ennesima meta di Nkosi rimettono margine al netto successo sudafricano.