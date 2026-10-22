A MARMANDE

Tragedia nel rugby francese: la 17enne Clea muore dopo un colpo alla testa in campo

È successo sabato durante una partita di rugby tra l'Union du Bassin Marmandais e l'Agen Agglo Rugby. Il comunicato della Federazione e del club

22 Ott 2026 - 12:29
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Tragedia nel rugby francese: una giocatrice diciassettenne tesserata con l'Union du Bassin Marmandais è morta sabato a Marmande durante una partita tra la sua squadra e l'Agen Agglo Rugby. Lo ha reso noto la Federazione francese di rugby. Secondo quanto riportato da 'La Depeche' Clea Menier, questo il nome della ragazza, ha subito un arresto cardiorespiratorio in seguito a un violento colpo alla testa. Rianimata dai soccorritori, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Pellegrin di Bordeaux, dove purtroppo è deceduta a causa delle ferite riportate. "Questa perdita ha profondamente colpito l'intera comunità del rugby. In questi momenti di grande tristezza, la FFR desidera esprimere il suo pieno sostegno e la sua solidarietà alla famiglia e ai cari di Cléa" - si legge nel comunicato della Federugby francese - "Estende inoltre le sue più sincere condoglianze alle sue compagne di squadra, agli allenatori e a tutti i membri dell'Union du Bassin Marmandais, profondamente colpiti da questa terribile tragedia".

"Oggi l’intera famiglia dell’Union du Bassin Marmandais è sotto shock e profondamente addolorata - si legge sul profilo del club - Desideriamo rendere un sincero omaggio a tutte le squadre di soccorso e al personale sanitario che si sono alternati accanto a Clea: dai vigili del fuoco e dal servizio di emergenza medica (SMUR) alle équipe del pronto soccorso e del reparto di rianimazione chirurgica dell’ospedale Pellegrin di Bordeaux. Il nostro primo pensiero va alla sua famiglia, ai suoi genitori Cécile e Johann, a suo fratello Clément e a sua sorella Coline, tesserata nella squadra cadette del nostro club. Pensiamo anche ai suoi cari e ai suoi amici, con i quali condividiamo questo immenso dolore. Alle sue compagne di squadra, ai suoi educatori e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di condividere con lei la passione per il rugby. Vogliamo inoltre rivolgere un messaggio di sostegno e solidarietà a tutti i tesserati, volontari, dirigenti e familiari del nostro club, profondamente colpiti da questa scomparsa".

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