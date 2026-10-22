Tragedia nel rugby francese: la 17enne Clea muore dopo un colpo alla testa in campo

"Oggi l’intera famiglia dell’Union du Bassin Marmandais è sotto shock e profondamente addolorata - si legge sul profilo del club - Desideriamo rendere un sincero omaggio a tutte le squadre di soccorso e al personale sanitario che si sono alternati accanto a Clea: dai vigili del fuoco e dal servizio di emergenza medica (SMUR) alle équipe del pronto soccorso e del reparto di rianimazione chirurgica dell’ospedale Pellegrin di Bordeaux. Il nostro primo pensiero va alla sua famiglia, ai suoi genitori Cécile e Johann, a suo fratello Clément e a sua sorella Coline, tesserata nella squadra cadette del nostro club. Pensiamo anche ai suoi cari e ai suoi amici, con i quali condividiamo questo immenso dolore. Alle sue compagne di squadra, ai suoi educatori e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di condividere con lei la passione per il rugby. Vogliamo inoltre rivolgere un messaggio di sostegno e solidarietà a tutti i tesserati, volontari, dirigenti e familiari del nostro club, profondamente colpiti da questa scomparsa".