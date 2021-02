Sei Nazioni: debutto amaro per l’Italia, la Francia vince 50-10  

RUGBY

Inizia nel peggiore dei modi l'avventura dell'Italia nel Sei Nazioni 2021. Nel match inaugurale della 127esima edizione, infatti, gli azzurri di Smith vengono travolti 50-10 dalla Francia, protagonista di una grande prestazione caratterizzata da sette mete, con un incontenibile Dupont e un perfetto Jalibert sui calci piazzati. L’unica soddisfazione per l’Italia è la meta nella ripresa di Sperandio: è il 28esimo ko di fila nella competizione.

Il Sei Nazioni numero 127 vede l'Italia affrontare una delle candidate alla vittoria finale: e, infatti, una squadra impegnata nel ricambio generazionale e con diversi giovani in campo inizia il torneo con una pesantissima sconfitta contro la Francia, che non fa mistero di puntare al successo finale. I transalpini sfruttano i primi 5 minuti del match dell'Olimpico per prendere le misure agli azzurri, poi si scatenano: Cretin realizza la prima meta degli uomini di Galthié, poi ci pensa un Jalibert precisissimo sui piazzati a regalare il 10-0 agli ospiti. I ragazzi di Smith, invece, non riescono ad andare oltre la punizione trasformata da Garbisi, vista la solidità in difesa degli avversari. Fickou e Vincent regalano il 24-3 all'intervallo alla Francia.

Nella ripresa, ecco la quarta meta francese: la realizza Dulin, che contemporaneamente regala anche il punto bonus ai suoi. L'Italia non c'è più e i transalpini ne approfittano per dilagare con le mete di Dupont (migliore in campo) e Thomas, tutte accompagnate dalle trasformazioni di Jalibert, perfetto con un sei su sei nei piazzati. Al 64', arriva il sussulto d'orgoglio per la formazione di Smith: con un'iniziativa personale, Sperandio trova la prima meta azzurra, mentre la trasformazione di Garbisi regala la doppia cifra agli azzurri. Galthié, però, non si ferma, e Thomas realizza la seconda meta personale: finisce 50-10 per la Francia, che si garantisce la vittoria con bonus nel match d'esordio. Brutto stop per l'Italia, il ventottesimo di fila: l'ultima vittoria nel Sei Nazioni risale al 2015, quando gli azzurri vinsero in Scozia.