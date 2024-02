Rugby, Sei Nazioni: l’Italia dura un tempo, all’Olimpico vince l’Inghilterra

RUGBY

Gli azzurri se la giocano nei primi quaranta minuti ma poi cadono 27-24. Esordio dolce-amaro per Quesada

© Getty Images Nella prima giornata del Sei Nazioni 2024 l’Italia esce sconfitta dalla sfida all’Olimpico di Roma contro l’Inghilterra, con il punteggio di 27-24. Esordio a due facce per Quesada: gli azzurri giocano un ottimo primo tempo, con due mete realizzate e con il vantaggio sul 17-14. Nella ripresa la difesa italiana si sfalda, concedendo tanti punti alla squadra britannica. La prossima sfida per l’Italrugby è l’11 febbraio, contro l’Irlanda.

Una buona Italia cade all’esordio del Sei Nazioni 2024, l’Inghilterra sbanca l’Olimpico 27-24. I padroni di casa partono subito con i primi tre punti con la punizione di Allan. L’Inghilterra soffre molto la pressione azzurra, e all’11’ arriva anche la prima meta: grande lavoro di Cannone che trova un corridoio centrale per Alessandro Garbisi, il quale corre liberamente sotto i pali. Allan trasforma ed è subito 10-0 prima del quarto d’ora. Al 16’ Ford accorcia con i primi tre punti dei britannici, che tornano sul 10-8 con la meta laterale di Daly al 19’ (non trasformata da Ford). Al 26’ altra grande accelerazione dell’Italia e altra grande meta, con Allan che segna e trasforma per il 17-8. Gli inglesi non riescono a sfondare con altre mete, ma Ford infila tra i pali due piazzati consecutivi, per il 17-14 al termine del primo tempo.

In avvio di ripresa gli ospiti cominciano molto meglio, trovando subito la meta con Mitchell al 45’ (con annessa trasformazione). Gli uomini di Quesada soffrono tanto, e dieci minuti più tardi incassano un'altra punizione, per il 24-17 ospite. I ritmi calano nell’ultimo quarto d’ora di partita, con Ford che mette in banca altri tre punti su punizione. Dopo l’ottantesimo minuto il guizzo di Ioane regala un’ultima meta agli azzurri, coadiuvata dalla trasformazione. Finisce 27-24, con l’Italia che nonostante l’ottimo primo tempo esce sconfitta dalla prima giornata. Il prossimo appuntamento previsto è per l’11 febbraio, per la seconda giornata contro l’Irlanda.