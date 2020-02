Rugby, Sei Nazioni: l'Italia crolla a Cardiff, il Galles vince 42-0  

SEI NAZIONI

Al Millennium Stadium di Cardiff l'Italia apre il suo Sei Nazioni con una netta sconfitta contro i padroni di casa. Il Galles si impone infatti 42-0 e, con questo punteggio, conquista anche il punto bonus in classifica. I Dragoni dopo 17' sono già sul 14-0 grazie a tre piazzati di Dan Biggar e una meta di Josh Adams. Lo stesso Adams trova altre due mete (29' e 79'), le restanti marcature arrivano da Nick Tompkins (58') e George North (75').

Rossi contro blu e superficie liscia come quella del biliardino. Purtroppo per l'Italrugby, però, il punteggio non si ferma a 11. Si va avanti fino al minuto 80, cercando di trovare un varco tra le mura solidissime dei Dragoni. Il Galles non è squadra dalle grandi accelerazioni ma a Cardiff l'Italia ha raccolto solo un pareggio nel 2006. Inoltre i campioni in carica schierano un XV di grande esperienza, che gli Azzurri non possono minimamente avvicinare. I padroni di casa volano sul 9-0 grazie a tre piazzati di Dan Biggar, che colpisce al 3', al 10' e al 15', ed entrano in pieno controllo del match, sia territorialmente che di possesso. In più, allungano nel punteggio con la prima delle cinque mete di serata, trovata con un'azione da manuale da Josh Adams (17'). Sono solo cinque punti poiché Biggar non trasforma il piazzato. Il numero 11 dei Dragoni si ripete 12 minuti più tardi (con Biggar che centra i pali stavolta): in entrambe le marcature poteva forse fare qualcosa di più in fase di placcaggio Leonardo Sarto, tornato titolare in Azzurro a distanza di due anni.

Il primo tempo finisce dunque 21-0. Nella ripresa gli Azzurri annusano più di una volta la linea di meta ma la difesa dei Dragoni regge la pressione senza problemi. Viceversa, a gioco rotto, sono dolori per la squadra di coach Franco Smith, che al 58' subisce la terza meta: devastante Nick Tompkins in accelerazione e nel cambio di direzione che mette fuori causa Matteo Minozzi. Biggar trasforma e il punteggio diventa 28-0. Non basta ancora ai Dragoni, che dopo aver giocato al gatto con il topo e aver trovato una meta con George North (annullata per in avanti di Tompkins) si buttano alla caccia del punto bonus in classifica. Lo conquistano di forza a cinque minuti dall'80': è ancora North a marcare, trovando la 40esima meta con i Dragoni. Leigh Halfpenny trasforma e fa lo stesso a pochi secondi dalla fine (79') dopo l'ultima meta, che porta la firma dello scatenato Adams.