Rugby, Sei Nazioni: il palo nega la vittoria all'Italia! È 13-13 con la Francia

SEI NAZIONI

L’Italrugby (in superiorità numerica per tutto il secondo tempo) rimonta dal 13-3 e fallisce il piazzato della vittoria con Garbisi all’82’

Italrugby, pari beffa con la Francia















































© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Pareggio agrodolce per l'Italia nella terza sfida del Sei Nazioni di rugby 2024: gli azzurri, in superiorità numerica da inizio secondo tempo per il cartellino rosso rimediato da Danty, rimontano a Lille la Francia da 13-3 a 13-13 (decisiva la meta di Capuozzo) e falliscono all'82' il calcio di punizione della vittoria con Garbisi, che trova un clamoroso palo. Il prossimo appuntamento della competizione sarà contro lo Scozia il 9 marzo.

Gli uomini di Galthié si portano avanti dopo sette minuti di gioco con la meta di Ollivon (seguita dalla trasformazione di Ramos), arrivata dopo la valutazione del TMO. La grande aggressività dei padroni di casa e la loro maggiore fisicità mettono in seria difficoltà gli azzurri, che dopo aver subito un piazzato al 14’ riescono (complice anche l'imprecisione avversaria negli ultimi metri) a non concedere altri punti fino all'intervallo e sbloccarsi al 44’ con la punizione da 40 metri di Page-Relo. Nell’occasione arriva anche un cartellino rosso per Danty per placcaggio alto, ma sono ancora i transalpini a riportarsi sul +10 in avvio di ripresa con il piazzato di Ramos (ingenuità di Ruzza). La produzione italiana in fase offensiva continua inizialmente ad essere piuttosto deficitaria e si sblocca soltanto dopo i tre punti di Garbisi all'ora di gioco, a cui segue il pareggio firmato da Capuozzo al 70’, bravo a concretizzare sull'out di sinistra al termine di una bellissima azione (con successiva trasformazione).

Gli uomini di Quesada risultano galvanizzati dal 13-13 e si procurano con grande aggressività il calcio di punizione decisivo all’82’, ma Garbisi trova il palo (complice la caduta dell'ovale dal sostegno al momento del tentativo). Termina così in parità la sfida, con gli azzurri che possono essere soddisfatti per la rimonta ma restano amareggiati per l'occasione finale non sfruttata. L'Italia affronterà la Scozia nel prossimo appuntamento della competizione.