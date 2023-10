Rugby, Nuova Zelanda prima finalista dei Mondiali: stesa l'Argentina

RUGBY

Gli All Blacks non concedono chance ai Pumas e ora aspettano la vincente di Inghilterra-Sudafrica

© Getty Images La Nuova Zelanda è la prima finalista della Coppa del Mondo di rugby. A Parigi St.Denis supera l'Argentina per 44-6 (26-6 il primo tempo). Per gli All Blacks mete con Frizell (2), Barrett e Jordan nel primo tempo. Nelle ripresa occhiale schiacciato da Smith, Jordan (2). Sabato sera la seconda semifinale della Rugby World Cup 2023 e a Parigi scenderanno in campo il Sudafrica e l'Inghilterra. Finale il 28 ottobre a St.Denis.

Finisce in semifinale l'avventura in Coppa del mondo dell'Argentina. Dimostrazione di forza della Nuova Zelanda che controlla il match dall'inizio alla fine. Il primo vantaggio è per l'Argentina che trova il fallo e sceglie di andare per i pali con Emiliano Boffelli (3-0). L'Argentina praticamente finisce qui. Reazione immediata degli All Blacks che bucano la dfiesa dei Pumas in modo semplice, ma concreto. A piazzare la marcatura all' 11' e' Will Jordan, lanciato in campo aperto da Mo'unga che poi trasforma senza difficolta' (7-3). La seconda meta per la Nuova Zelanda porta la firma di Barrett (12-3) ed il solco si scava sempre di più. Boffelli e Mo'unga vanno per i pali.

Gli All Blacks chiudono il primo tempo in bellezza con la meta di Shannon Frizell. Pumas indisciplinati e leggeri in difesa, ne approfitta Tele'a che crea le condizioni per andare a meta sull'esterno. Mo'unga non trasforma (20-6 Nuova Zelanda). Nella ripresa la Nuova Zelanda dilaga: mete di Smith, Frizell, Jordan e siamo 39-6. Match praticamente in ghiaccio e finanale in tasca. Nel finale Will Jordan segna l'ottava meta del suo Mondiale, costruendosi da solo l'azione in campo aperto.