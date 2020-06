Rugby: Mbandà nominato cavaliere per il volontariato sulle ambulanze durande la pandemia

DURANTE LA PANDEMIA

C'è anche il rugbista delle Zebre e della Nazionale Mata Maxime Esuite Mbandà fra gli insigniti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Il 27enne terza linea delle Zebre si è distinto in questo periodo di pandemia, con il campionato e l'attività sportiva ferma, per la sua attività di volontario sulle ambulanze per l'Associazione Seirs Croce Gialla di Parma.

"Sono stati i 70 giorni più impegnativi della mia vita. Ho trasportato più di 100 pazienti, fatto turni massacranti dove pranzavo alla sera, perché non potevo togliermi quella tuta per non rischiare di contagiarmi finché non venivo sanificato. Mi sono fatto una promessa prima di entrare per la prima volta su un’ambulanza ed ho cercato di rispettarla - ha scritto qualche giorno fa Mbandà su Instagram - Durante il periodo più intenso ho pianto la sera, sfogandomi per quello che vedevo durante il giorno ed a cui non ero abituato, non riuscivo a prendere sonno la notte nonostante fossi distrutto e mi sono ritrovato anche a svegliarmi alle 3 del mattino tutto bagnato per poi scoprire che mi ero fatto la pipì addosso... Volevo essere in servizio il più possibile e mi sentivo addirittura in colpa quando non ero in Croce Gialla ad aiutare gli altri volontari. Detto questo, rifarei tutto dall’inizio".