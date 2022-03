Rugby, United Rugby Championship: Benetton ancora sconfitto

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP

Il Munster vince in casa 51-22 e impone alla franchigia di Treviso il quarto ko consecutivo nel torneo

Al Musgrave Park di Cork la 14esima giornata dello United Rugby Championship vede il Benetton crollare sul campo del Munster: è la quarta sconfitta consecutiva nella competizione. Il risultato finale in Irlanda dice 51-22 ai danni della franchigia di Treviso. Dopo un primo tempo in cui i trevigiani rientrano sul 17-10 con la meta di Smith, i padroni di casa volano nella ripresa con Zebo e Coombes, dopo le schiacciate iniziali di Gallagher e Casey. Foto Benetton

Ancora niente da fare per il Benetton in United Rugby Championship, dove colleziona la quarta sconfitta di fila: dopo i ko contro Glasgow, Sharks e Leinster, la franchigia di Treviso crolla 51-22 sul campo del Munster. Dopo il palo colpito al 4’ su punizione da Albornoz, sono i padroni di casa a sbloccare il match del Musgrave Park di Cork all’8’, sempre su piazzato: 3-0 messo a segno da Healy. Bella giocata, poi, della formazione irlandese al 19’: sugli sviluppi di una touche, azione con finta di Casey e meta realizzata da Gallagher. Healy trasforma per il 10-0. Gli ospiti accorciano immediatamente al 25’ con la punizione di Smith che termina perfettamente tra i pali da posizione centrale. Un po’ di confusione al 34’, quando la ripartenza di Casey, dopo un errore veniale di Ratuva, vale il 17-3. Ratuva, comunque, gran protagonista allo scadere del primo tempo con il lancio perfetto in direzione di Smith, per la schiacciata del 17-10 all’intervallo. Nemmeno però il tempo di ritornare in campo che il Munster vola sul +17 grazie alla punizione di Healy e la meta di Zebo (27-10). Dopo la marcatura di Da Re, la punizione di Healy ricaccia Benetton a -15. Coombes, O’Sullivan e de Allende completano il +29 conclusivo, stante anche la meta della bandiera di Braley nel finale.