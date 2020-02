Rugby, Sei Nazioni: all’Olimpico l’Italia perde 17-0 contro la Scozia, prestazione deludente in casa

SEI NAZIONI

All’Olimpico di Roma, nella terza partita del Sei Nazioni, l’Italia cade in casa 17-0 con la Scozia e rimedia la 25esima sconfitta consecutiva nel torneo. Partita piena di errori, al 23’ sblocca la sfida la meta di Hogg, Hastings sbaglia la trasformazione e la prima frazione si chiude sul 5-0. Nel secondo tempo Harris fa meta e Hastings sbaglia ancora, la meta e il drop dello stesso Hastings nel finale chiudono il match sul 17-0.

Dopo la disfatta di Cardiff contro il Galles e la sconfitta onorevole al Saint-Denis di Parigi l’Italia gioca per la prima volta in casa in questo Sei Nazioni, all’Olimpico di Roma contro la Scozia. Apparentemente la Scozia è l’avversaria più alla portata dell’Italia, ma si dimostra un avversario troppo ostico per gli azzurri che perdono 17-0 senza mai dare l’impressione di poter ribaltare la sfida. Nei primi minuti gli azzurri fanno bene in mischia e riesce a risalire il campo, la Scozia non si scompone e con un grande calcio risale dentro i 22 dell’Italia. La difesa azzurra resiste a un metro dalla linea di meta e gli ospiti commettono in avanti. La Scozia continua ad attaccare ma Hastings sbaglia un calcio praticamente davanti ai pali. Attacca anche l’Italia, grande azione in solitaria di Bellini spinto dal boato dell’Olimpico ma Hayward viene bloccato dopo pochi passi. La Scozia riesce a liberare e sfrutta le difficoltà degli azzurri in mischia per risalire il campo, troppe le imprecisioni degli uomini guidati dall’allenatore ad interim Franco Smith. Il talento alla lunga fa la differenza: errore di Canna, Hogg è uno degli estremi più forti al mondo e lo dimostra con una meta di prepotenza atletica. Dopo 23 minuti la Scozia è avanti 5-0 e sbaglia la trasformazione. Gli ospiti continuano ad attaccare, una meta scozzese viene annullata per in avanti. Si continua con tanti errori, sfida comunque equilibrata. Calcio per gli azzurri, l’ovale calciato da Allan centra il palo ed esce. Hogg ci riprova ma l’occasione sfuma e la prima frazione termina sul 5-0 per gli ospiti.

Nel secondo tempo parte forte la Scozia, al secondo minuto un miracolo di Polledri salva la squadra di Smith nei pressi della linea di meta. L’offensiva prolungata della Scozia porta i suoi frutti al 46’, Harris trova il varco giusto e fa 10-0. Continua il momento difficile di Hastings che calcia male la trasformazione anche questa volta. La mischia azzurra reagisce e guadagna metri ma un altro turnover ricaccia indietro la squadra di Smith. L’Italia inizia a subire la prepotenza fisica degli scozzesi che si buttano in avanti. Gli azzurri resistono agli assalti ma quando provano a ripartire la forma fisica non li sorregge. La meta in contropiede in mezzo ai pali e il successivo drop di Hastings chiudono i conti sul 17-0. Per gli azzurri è la 25esima sconfitta consecutiva in questo torneo, ultima vittoria il 28 febbraio 2015 proprio contro la Scozia, a Edimburgo. L’ultima vittoria casalinga risale al 16 marzo 2013. Il 7 marzo l’Italia affronterà l’Irlanda a Dublino, nel prossimo turno la Scozia ospiterà la Francia a Edimburgo.